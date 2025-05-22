الضهيب: هذا الإنجاز التاريخي لم يكن ليتحقق لولا تضحيات أبطالنا في ميادين القتال

إلى أفراد قواتنا المسلحة والقوات المشتركة الباسلة، والى شعبنا الصامد الصابر الأبي،،

أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة النصر العظيم وتحرير كامل مدينة الخرطوم من قبضة مليشيات الدعم السريع الخارجة عن القانون، في ملحمة بطولية سطّرها جنودنا الأوفياء بدمائهم الزكية وشجاعتهم النادرة.

إن هذا الإنجاز التاريخي لم يكن ليتحقق لولا تضحيات أبطالنا في ميادين القتال، والتفاف الشعب السوداني حول قواته المسلحة، إيمانًا بوحدة البلاد وسيادتها وسلامة ترابها.

ونحن في هذه اللحظات المجيدة، نؤكد أن مسيرة التحرير ماضية بإذن الله، حتى يتم تطهير ما تبقى من الجيوب المحدودة في كردفان ودارفور، لتعود ربوع الوطن آمنة مستقرة تحت راية القانون والعدالة.

أحيي كل من شارك في هذا النصر – من القيادات إلى الجنود، ومن المواطنين إلى الداعمين – ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا.

عاش السودان حراً أبياً، وعاشت قواته المسلحة درعاً للوطن. والنصر قادم بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله.