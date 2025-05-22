العدل والمساواة: تناسي أي خلافات والوقوف جميعا في هذه المرحلة الحساسة من اجل الوطن

ضمن زياراته التفقدية لمحليات ولاية الجزيرة قام السيد ناصر عبد القادر محمد أمين حركة العدل والمساواة السودانية بالولاية برفقة وفد كبير من مكتبه التنفيذي بزيارة تفقدية لمحلية الحصاحيصا وكان في استقباله كل اعضاء المكتب التنفيذي بالمحلية برئاسة الأمين العام للحركة السيد الطيب محمد احمد الاخيدر والسيد السلطان بشارة ادم الهادي امين الإدارة الأهلية وراعي الحركة بمحلية الحصاحيصا وممثلي الوحدات الإدارية الثمانية بمحلية الحصاحيصا والأخوة في القطاع العسكري بقيادة المساعد فتحي محمد يوسف وكل افراد طاقمه.

وقد كان اللقاء مثمرا تحدث فيه كل اعضاء الحركة بروح وطنية كبيرة خاصة من السلطان بشارة ادم الهادي كبير مؤسسي مكتب حركة العدل والمساواة بمحلية الحصاحيصا داعيا الجميع الي تناسي اي خلافات والوقوف جميعا في هذه المرحلة الحساسة من اجل الوطن وقد تقبل الجميع نصائح السلطان بشارة خاصة السيد ناصر عبد القادر امين ولاية الجزيرة وقد تحدث عن مشروع حركة العدل والمساواة السودانية ونظامها الأساسي الشامل واعدا كل الاعضاء برفع كل توصياتهم

لقيادة الاقليم لرفعها للمركز من اجل ازالة كل العوائق.