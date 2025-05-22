سياسية
الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية يناشد المواطنين باستلام مسروقاتهم
كشف العميد شرطة/ فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة عن وجود كمية من المسروقات التي تمت بواسطة المليشيا المتمردة وتخزينها بمقر هيئة التدريب التابعة لرئاسة قوات الشرطة بالخرطوم شارع عبيد ختم وتشمل هذه المنهوبات(سيارات،مواد سباكة ، أخشاب ، حديد ، وأشياء أخرى).
ويناشد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة المواطنين الكرام الذين لديهم مسروقات أو منهوبات بالحضور لمقر الإدارة والتعرف عليها بعد اكمال الإجراءات القانونية اللازمة باقسام الشرطة بجهة الاختصاص والنيابة المختصة.
المكتب الصحفي للشرطة