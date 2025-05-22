الداخلية السودانية: نجدد عزمنا التام على تحقيق الأمن والاستقرار

بخالص التهاني والتبريكات وأطيب التمنيات يتقدم السيد وزير الداخلية المكلف والسيد مدير عام قوات الشرطة والسيد نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام والسادة أعضاء هيئتى الإدارة والقيادة بقوات الشرطة والسادة ضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة المنتشرين فى بقاع الوطن إشاعة للأمن وتثبيتا لدعائمه وتحقيقا للإستقرار يتقدمون بالتهنئة للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول (ركن) عبد الفتاح البرهان والسادة نوابه بمجلس السيادة والقيادة وللسادة أعضاء مجلس السيادة وللسيد رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وللسيد وزير الدفاع وللسادة رئيس وقادة هيئة الأركان والسادة ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ولعموم الشعب السودانى الصابر الأبى بمناسبة الإنتصارات التى تحققت بمنطقة الصالحة جنوبى أمدرمان لتكتمل الفرحة بفضل الله ونعمته بتحرير كامل أراضى ولاية الخرطوم من دنس المتمردين وتطهير ترابها من رجس الخونة والمتآمرين وداعميهم من شراذم البغى والعدوان ونحن إذ نتقدم بهذه التهنئة نؤكد وقوف قوات الشرطة جنبا الى جنب مع قوات الشعب المسلحة فى معركة الكرامة الوطنية دفاعا عن عزة الوطن وسيادته ووحدته حتى تطهير أخر شبر من أرضه الطاهرة كما نجدد عزمنا التام على تحقيق الأمن والإستقرار وإشاعة الطمأنينة بكافة ربوع الوطن وبذل غاية الجهد لحماية أرواح وممتلكات المواطنين وحفظ مقدرات ومكتسبات الوطن العزيز ولايسعنا والبلاد تعيش كرنفالات الفرح بهذه الإنتصارات إلا أن نتضرع للمولى عز وجل بالدعاء أن يتقبل شهداءنا الأبرار بأحسن القبول وأن يشفى الجرحى والمصابين وأن يفك أسر المأسورين إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وزارة الداخلية – رئاسة قوات الشرطة هيئة التوجيه والخدمات – الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة المكتب الصحفي للشرطة