المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية يدعم جهود السودان في مرحلة اعادة الاعمار

قرر المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في اجتماعه الاربعاء بالقاهرة في دورته العادية (119)، برئاسة معالي المهندس / أحمد سليمان الراجحي – وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، تكليف المنظمة بتقديم مبادرات وحزمة من البرامج التدريبية والدراسات الاستشارية للمؤسسات السودانية في إطار إطلاق مرحلة اعادة الأعمار .

وفي تصريح صحفي، عبر السيد/ احمد علي عبدالرحمن – وزير العمل والإصلاح الإداري ، عن تقدير السودان لقرار المجلس التنفيذي وحرصه على اضطلاع المنظمة بدورها تجاه السودان باعتباره إحدى الدول الأعضاء المؤسسة والفاعلة داخل اجهزة المنظمة ، مثمنا مواقف الدول العربية الشقيقة ودعمها لجهود إعادة تهيئة الخدمة المدنية السودانية وكوادرها وضمان إسهامات فاعلة لها في عملية اعادة الإعمار .

وجدد وزير العمل السوداني التأكيد على انفتاح الوزارة ووحداتها التابعة، على شتى المبادرات وفرص التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات واجهزة الادارة العربية للمساهمة في إنفاذ خطط وبرامج إعادة الإعمار.

واكد الوزير على ان الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الانفتاح على مختلف الدول العربية الشقيقة التي أبدت استعدادها ودعمها لمرحلة اعادة الإعمار في البلاد وما ستتطلبه تلك المرحلة من إصلاح إداري ، مجددا رؤية الوزارة في ضرورة ان ترتكز المساعي على تعزيز عملية تبادل الخبرات والعمليات الإدارية والتنموية الناجحة ، والانطلاق من مخرجات سلسلة الحوارات والفعاليات التي ابتدرتها الوزارة وآخرها مؤتمر الخدمة المدنية الذي عقد نهاية أبريل الماضي تحت رعاية وتشريف فخامة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة.