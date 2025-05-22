سفير السودان بعمان يلتقي وزير الإعلام بسلطنة عمان

التقى السفير عصام عوض متولي، سفير السودان لدى عُمان الاربعاء بالدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام بسلطنة عُمان.

خلال اللقاء رحب الوزير بالسفير، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي تشهد تطوراً ونماءا في كافة المجالات وخاصة في المجال الإعلامي.

من جانبه نقل السفير تحيات وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر للوزير وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وقدم السفير عصام شرحا لتطورات الأوضاع في السودان عقب انتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة لها والتحرير الكامل لولاية الخرطوم من المتمردين .

واشار للدمار الكبير الذي تعرضت له البنية التحتية وممتلكات المواطنين والمؤسسات الصحية والتعليمية والوزارات لا سيما وزارة الإعلام والتلفزيون القومي والإذاعة، وخطط إعادة الإعمار بعد دحر المليشيا المتمردة وتطهير البلاد.