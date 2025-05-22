فتح المصارف وتوسعة الطرق بالسوق الكبير بالدمازين

وقف الاستاذ امير عيسى زايد المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين ترافقه الاستاذة رقية خليفة مدير الخدمات والتخطيط، الاربعاء، ميدانيا على سير عمليات فتح مصارف الامطار وتوسعة الطرق داخل السوق الكبير ضمن خطة المحافظة لطوارئ الخريف.

وامتدت الجولة الميدانية لتشمل الوقوف على مستوى العمل في تطهير المصارف الداخلية وتوسعة الطرق والمداخل الرئيسية بالسوق الكبير.