والي الشمالية يتفقد جرحى العمليات ومحطتي مياه مروي وكريمة

زار والي الشمالية اللواء ركن م عبد الرحمن عبد الحميد في أولى زياراته لمحلية مروي، زار قيادة الفرقة التاسعة عشر مشاة مروي برفقة اللواء ركن محمد الحسن الساعوري رئيس السيطرة بالولاية ولجنة أمن الولاية و وزير البنى التحتية والتخطيط العمراني مهندس محمد سيدأحمد فقيري والمدير التنفيذي للمحلية الأستاذة سمية حسين ولجنة أمن المحلية ورئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالمحلية اللواء ركن م وداعة الخير وداعة وعدد من الإدارات.

وكان في استقباله قائد الفرقة التاسعة عشر مشاة مروي اللواء ركن طارق سعود أحمد حسون وضباط وضباط صف وجنود الفرقة.

وتلقى والي الشمالية تنويراً ضافياً من قائد قيادة الفرقة التاسعة عشر مشاة حول مجمل الأوضاع الأمنية في حدود مسؤولية الفرقة.

كما اطمأن والي الولاية و الوفد المرافق له على أحوال جرحى ومصابي معركة الكرامة بمستشفى مروي العسكري.