السودان واريتريا .. تفعيل المعابر الحدودية بكسلا

بحث والي كسلا المكلف اللواء ركن م الصادق محمد الازرق مع وفد الادارة العامة للمعابر الزائر للولاية برئاسة الفريق الركن ياسر محمد عثمان رئيس الادارة ـ بحث السبل الكفيلة لاسئناف عمل المعابر الحدودية بولاية كسلا مع دولة اريتريا خاصة النشاط التجاري.

واستعرض رئيس الوفد خلال الاجتماع الذي ضم لجنة امن الولاية و عدد من الجهات المختصة بعمل المعابر اهداف الزيارة التي تأتي في اطار اهتمام الدولة في ايجاد بدائل اخرى للموانئ الرسمية نسبة لوجود تحديات ومخاطر معلومة تقتضي تفعيل المعابر الرسمية في كل الولايات.

واوضح ياسر انهم بصدد عودة التجارة مع اريتريا ليكون لها عائدا قوميا و ولائيا اضافة الى المسئولية المجتمعية واحياء الاسواق القريبة من المعابر

وثمن رئيس الوفد الجهود الكبيرة المبذولة في الفترة السابقة من الاجهزة المختلفة بكسلا مشيرا الى ان حرب الكرامة ادت الى لجوء عدد من المواطنين السودانيين الى دولة اريتريا في وقت بدات فيه العودة الطوعية من ارتريا و عبرها الى البلاد.

وعلى ذات الصعيد قام الوفد بزيارة ميدانية الى معبر اللفة الحدودي و وقف على الاوضاع العامة بالمعبر الذي يشهد حركة المواطنين فقط من وإلى اريتريا والسودان فضلا عن الاحتياجات المطلوبة لتهيئة بيئة العمل بالمعبر استعدادا لعمل المعبر بصورته الكاملة.

واستمع الوالي ووفد الادارة العامة للمعابر الى تنوير شامل من مدير المعبر ومدير جمارك كسلا والجهات الفنية العاملة بالمعبر الذي تم افتتاحه في سبتمبر من العام 2023 لمقابلة حركة المواطنين في وقت توقفت فيه الحركة التجارية منذ العام 2018م بقرار من الدولة لاسباب سياسية.