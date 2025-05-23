الدندر ترحب بمدير مكافحة المخدرات الجديد

التقى المدير التنفيذي لمحلية الدندر الأستاذ الضو أحمد يعقوب وفد مكافحة المخدرات بولاية سنار برئاسة مدير الادارة مقدم شرطة السر محي الدين بحضور مدير جهاز الأمن المخابرات د. عصام الدين عبدالوهاب ورئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية عميد م محمود عيسى ومدير مكافحة المخدرات بالدندر نقيب شرطة حسام صديق ترتار والنقيب أحمد ابراهيم وعضو لجنة مكافحة المخدرات الأستاذة ناهد شاشوق.

ورحب المدير التنفيذي لمحلية الدندر بمدير مكافحة المخدرات الجديد، مثمنا الجهود التي تبذلها ادارته في عملية مكافحة المخدرات والتي حققت العديد من الضبطيات، مؤكدا وقوف المحلية ودعمها لدحر هذه المهددات التي أصبحت تؤرق المجتمع لاستهدافها شريحة الشباب الأمر الذي يعيق النهوض بالبلاد في مختلف المجالات وقال ان المسؤولية مشتركة وذلك لتقليل المخاطر التي تنجم عن اضرار المخدرات.

من جانبه أشاد مدير مكافحة المخدرات بولاية سنار المقدم السر محي الدين بالتعاون والتجاوب بالمحلية مع إدارة المخدرات، مشيرا الى التحديات التي تواجه سير العمل وقلة الامكانيات و ابان ان اداراته تتحدى الصعاب سيما وأن ولاية سنار و محلية الدندر تعتبر معبر باعتبارها مناطق حدودية تتطلب تكثيف الجهود لمحاربة عمليات التهريب، لافتا الى ان مرحلة ما بعد الحرب تحتاج الى مضاعفة الجهود و توفير الامكانيات التي من شأنها انجاح العمل، وقال إن الادارة قد حققت خلال الفترة السابقة عدة انجازات بالولاية.

مدير جهاز الامن والمخابرات وحدة أمن المحلية د. عصام الدين عبدالوهاب قال ان ادارة مكافحة المخدرات لها دور في حفظ أمن واستقرار البلاد، وقال ان العمل والتنسيق مع الاجهزة النظامية حقق العديد من الاهداف في محاربة المخدرات.

فيما امتدح نقيب شرطة حسام صديق ترتار مدير مكافحة المخدرات فرعية الدندر الجهود الرسمية و الشعبية والتنسيق المحكم بين جميع اجهزة المحلية الذي اسهم وبصورة كبيرة في انجاح اداء الادارة و قال انها حققت عدد من الضبطيات، داعيا الى أهمية تضافر الجهود لتحقيق الاهداف المنشودة.

الى ذلك أكد رئيس لجنة الاستنفار و المقاومة الشعبية بالمحلية عن جاهزيتهم بتسخير كافة الامكانيات لمجابهة هذا المهدد الخطير لضمان مجتمع سليم معافى.