وزير الصحة يلتقي بنظرائه من قطر والأردن في جنيف

التقى وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، بنظيريه وزير الصحة القطري، السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، ووزير الصحة الأردني، د. فراس إبراهيم الهواري، وذلك على هامش الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية – الدورة الـ78 في جنيف، بحضور المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، السفير حسن حامد.

و تناولت الاجتماعات العلاقات الثنائية بين السودان وقطر والأردن، وأشاد الوزير بالدعم الإقليمي والدولي الذي يجده السودان في المحافل المختلفة، مشيرا إلى المشاريع الصحية المشتركة مع قطر، والتواصل المستمر بشأن مرحلة ما بعد الحرب وعودة عدد من المؤسسات الصحية للعمل.

كما قدم الوزير عرضا شاملا عن الوضع الصحي في السودان، موضحا حجم الدمار الذي خلفته الحرب وتأثيرها على المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى تحرير ولاية الخرطوم من مليشيات الدعم السريع واستعادة الخدمات الصحية، بفضل جهود الحكومة والشركاء الدوليين.