اكد الفريق شرطة خليل باشا سايرين وزير الداخلية ان توقيع مذكرة تنسيق وتعاون بين وزارتي الداخلية والثقافة والإعلام تأتي لوجود موضوعات مشتركة وضرورية لهذا التنسيق باعتبار ان وزارة الداخلية معنية بعمليات الامن الداخلي خاصة وان البلاد غنية بالآثار التاريخية والسياحة المتنوعة والمنشآت السياحية الاخرى مثل الحياة البرية.

واشار لدى لقائه الاربعاء الاستاذ خالد الاعيسر وزير الثقافة والاعلام بحضور وكيل وزارة الاعلام ان البلاد وما تضمه من موروثات ثقافية متنوعة يجب المحافظة عليها بجانب ان انشطة وزارة الداخلية ونتائجها الايجابية تحتاج الى عكسها للمواطن وللعالم الخارجي، مبينا ان من الآثار الايجابية للحرب التقريب بين مؤسسات الدولة، داعيا الى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة لبناء سودان جديد بعد تحريره من دنس المليشيا المتمردة.

من جانبه اشاد الاستاذ خالد الاعيسر وزير الثقافة والإعلام اشاد بالجهود الكبيرة التي ظلت تضطلع بها وزارة الداخلية ومكوناتها في ترسيخ قيم الامن والإستقرار بالبلاد من خلال العمل الدؤوب “الذي ظللنا نتابعه عن كثب”، مؤكدا أن الشراكة التكاملية مع وزارة الداخلية تعتبر تداخل مؤسسي في قطاع السياحة، واضاف “و ذلك لايماننا بالادوار المهمة التي ظلت تقوم بها الشرطة السودانية في ترسيخ الاستقرار بالبلاد” .

وفيما يتعلق بتدشين مرحلة العودة للعاصمة الخرطوم قال “ظللنا نتابع جهود وزارة الداخلية وتطمينها للمواطنين للرجوع الى مناطقهم”، مضيفا “لدينا رؤية في حماية مؤسسات الدولة ومن خلال قطاع الاعلام لدينا رؤية تكاملية مع وزارة الداخلية لحماية تلك المؤسسات، خاصة وان الشرطة السودانية تعاملت معنا في ملاحقة الاثار السودانية المنهوبة وحمايتها والتحية لكل منتسبي الشرطة السودانية لادوارهم المتعاظمة” .