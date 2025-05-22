وزير التربية والتعليم يؤكد قيام الامتحانات للدفعة المؤجلة 2024 في موعدها

اكدت وزارة التربية والتعليم قيام امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2024 في موعدها المحدد في 29 يونيو 2025م،

ونفى وزير التربية والتعليم دكتور التهامي حجر، عدم صحة ما تم تداوله في الوسائط الاعلامية المختلفة بشأن تأجيل الامتحانات، مؤكدا أنه لم يصرح لأي جهة إعلامية بشأن الإمتحانات.

وطمأن الوزير في تصريح لوكالة السودان للانباء الأسر والطلاب والطالبات باكتمال الترتيبات لبدء الإمتحانات في موعدها المحدد، في 29/6/2025م .

واكد الوزير بان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في أعمال الامتحانات ، مناشدا الطلاب باكمال إجراءات تسجيلهم وعدم الالتفات للإشاعات ، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

سونا