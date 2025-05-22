مدير سجون ولاية الجزيرة يتفقد السجون بمحلية المناقل و24 القرشي

تفقد العميد شرطة/عوض الكريم بلال سعيد -مدير سجون ولاية الجزيرة تفقد سجني المناقل و24القرشي ،كانت زيارة سجن المناقل أولي محطات الزيارة حيث تفقد مباني السجن والتقي المدير و الضباط وضباط الصف والجنود وإستمع الي تقرير مفصل عن سيرالعمل والعقبات التي تواجه إدارة السجن في ظل الظروف الإستثنائيةالراهنة، وزار معتقل الخلية الأمنية بالمحلية ووقف علي الأوضاع القانونية للموقفين

وحضر إجتماع لجنة أمن المحلية وناقش أوضاع المعتقلين من قبل الخلية الأمنية بالمحلية مع أعضاء لجنة الأمن وسبل توفيق أوضاعهم وتسريع المحاكمات وكذلك شملت الزيارة المحكمة العامة والتقي أعضاء الجهاز القضائي وناقش معهم سير الدعاوي الجنائية َ،كما إجتمع مدير سجون ولاية الجزيرة علي هامش الزيارة مع الشيخ عبدالمنعم ابوضريرة رئس لجنة الدعم والإسناد الشعبي بحضور مجموعة من رجال الأعمال من أبناء المنطقة و مدير جامعة الجزيرة ومدير جامعة المناقل وخرج الإجتماع بعدة قرات منها الإتفاق على تشييد سجن المناقل الجديد الذي سوف يتم تشيده شرق مدينة المناقل والذي سيبدأ العمل به فور وضع حجر الأساس

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن العميد عوض الكريم إختتم برامجه التفقدي بزيارة رئاسة شرطة محلية 24 القرشي والإجتماع مع مدير شرطة المحلية والمدير التنفيذي ومدير سجن 24 القرشي لمناقشة سبل التعاون لوضع اللمسات الأخيرة لتأهيل السجن كما تفقد أعمال الصيانة بالسجن التي وصلت مراحل الافتتاح قريبا لإستقبال النزلاء خلال المرحلة القادمة .

المكتب الصحفي للشرطة