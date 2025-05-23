صالحة.. القوات المسلحة تعثر على مقابر جماعية و تطلق سراح عدد كبير من المواطنين

أثناء تطهير مناطق جنوب أمدرمان مؤخرا ..

القوات المسلحة تعثر على مقابر جماعية و تطلق سراح عدد كبير من المواطنين ومتقاعدين من القوات النظامية اعتقلتهم مليشيا أسرة دقلو على أساس عرقي من داخل منازلهم دون ذنب اقترفوه واحتفظت بهم داخل مدرسة بمنطقة الصالحة دروعا بشرية في أوضاع غير إنسانية حيث كان عدد المعتقلين ٦٤٨ مواطنا ، استشهد منهم ٤٦٥ بسبب الإهمال ونقص الطعام و العلاج والدواء وتم دفنهم في مقابر جماعية بعضها يحتوي على أكثر من ٢٧ شهيدا – منطقة الصالحة – ٢٢ مايو ٢٠٢٥م.

إعلام القوات المسلحة