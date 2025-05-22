الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة السودانية: رفض التزييف الإعلامي لتصريحاتي حول مشاركة البراؤون في السلطة

في ضوء ما تداولته بعض المواقع الإعلامية ذات الغرض حول تصريحي لبرنامج “الطريق ١٨”، بشأن رفض مشاركة البراؤون في السلطة، أود توضيح الآتي:

استنكر محاولات التزييف باقتطاع متعمد لجزء من تصريحي وتحريفه باضافة نص موجه يوحي بغير حقيقته وتعمد اصحاب الغرض بذكر البراؤون فقط رغم ان التصريح شمل الحركات وعموم التشكيلات العسكرية المقاتلة الى جانب القوات المسلحة السودانية.

ما أكدتُه سابقاً—وما زلتُ أؤكده— رفض ربط مشاركة البراؤون والحركات وجميع التشكيلات العسكرية المُساندة في معركة الكرامة بمناصب دستورية . المشاركة في معركة الكرامة لاجل صون كرامة الشعب السوداني. المشاركة في السلطة تأتي عبر حوار سوداني شامل لا يستثني إلا المليشيا وحلفاءها للتوافق حول الانتقال الديمقراطي، ويفضي لانتخابات نزيهة تحفظ حقوق الجميع.

أشيد بكل فخر بدور البراؤون وجميع التشكيلات العسكرية المُساندة في قتالها الى جانب وتحت إمرة القوات المسلحة السودانية الدفاع عن أمن السودان وسيادته. وانبه ان الهدف من هذا التحريف تفريق وحدة الصفوف التي صنعت انتصارات معركة الكرامة.