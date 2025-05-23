الخرطوم: تأمين عودة المواطنين ونشر خدمات الأمن من أولويات حكومة الولاية

إستقبل الأستاذ / عثمان احمد حمزة والي ولاية الخرطوم الفريق اول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة يرافقه الفريق شرطة حقوقي/ أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة الولاية والعميد شرطة /فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمى بإسم قوات الشرطة بمكتبه صباح الخميس.

في مستهل اللقاء ثمن الوالي مجهودات قوات الشرطة ومشاركتها بمختلف إداراتها بمعركة الكرامة وإسنادها للقوات المسلحة بجانب الأجهزة الاخري مترحما علي الشهداء ومتمنيا عاجل الشفاء للجرحي والمصابين. وقدم الأستاذ حمزة تنويرا عن المهددات الأمنية والتحديات التي تواجه الولاية والظواهر السالبة المؤثرة علي الخارطة الأمنية والخدمية المتمثلة في التداعيات السالبة للسكن العشوائي وتمدده والتعدي علي الاراضي المخططة وافرازات الوجود الأجنبي غير المقنن بجانب التلفتات الامنية التي طرأت موخرا علي سطح الأحداث مبينا أن تأمين عودة المواطنين ونشر خدمات الأمن من أولويات حكومة الولاية.

من جانبه تقدم المدير العام لقوات الشرطة بالتهنئة للوالي بتحرير كامل تراب الولاية من قبضة المليشيا الإرهابية المتمردة موكدا إستعداد قوات الشرطة لاسناد شرطة الولاية في تحقيق الأمن والإستقرار في الجوانب الأمنية عبر أقسام الشرطة الجنائية ونشر الدوريات لحسم كافة أوجه التفلتات الأمنية وتأمين الأحياء والمرافق الحيوية وإسناد الولاية في الجوانب الخدمية بتأهيل مقرات ومباني الإدارات الخدمية وبسط مظلة الخدمات الشرطية وتبسيط الأجراءات وفق اللوائح المنظمة بكل المحليات خدمة للمواطن .

المكتب الصحفي للشرطة