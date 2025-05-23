“محلية القنب والأوليب”.. المدير العام لقوات الدفاع المدني يفتتح وحدة الدفاع المدني بـ قبايديب

افتتح الفريق شرطةحقوقي د /عثمان عطا مدير قوات الدفاع المدني الخميس وحدة الدفاع المدني بمنطقة قبايديب بمحلية القنب والأوليب بحضور اللواء شرطة/دفع الله طه مدير شرطة ولاية البحر الاحمر وبحضور العميد شرطة/ أحمد محمد حميدان مدير قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر والعميد شرطة/ عبدالله عبد الصافي مدير الدفاع المدني بهيئة الموانئ البحرية وعدد من القيادات التنفيذية والأهلية بالمحلية .

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن محلية القنب والأوليب تمثل الجزء الريفي لبورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر، وتقدم محلية القنب وأوليب خدمتين أساسيتين لبورتسودان ، حيث تشكل الجزء الريفي الذي تمتد إليه بورتسودان كما يوجد بها خور أربعات الذي يغذي ولاية البحر الاحمر بالمياه ..وعدد من مناطق التعدين الاهلي .

المكتب الصحفي للشرطة