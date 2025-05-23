“يبلغ (50,000) جنيها سودانيا لكل أسرة” .. سنار: توزيع الدفعة الثالثة من دعم الأسر الأكثر فقراً

أعلن الأستاذ عبدالباقي عبدالرحمن، مدير مركز الأمان الاجتماعي ومكافحة الفقر بولاية سنار، عن بدء توزيع الدفعة الثالثة من الدعم المخصص للأسر الأكثر فقراً بالولاية.

جاء ذلك خلال لقائه الوفد الاتحادي برئاسة الأستاذ محمد المهدي، ومديرة برنامج النقد المباشر الأستاذة أم أيمن عبدالله، حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالفئات المستهدفة، وأهمية تحديث الكشوفات لضمان انسيابية عملية التوزيع.

وأوضح عبدالباقي أن الوفد الاتحادي منح الولاية فرصة دعم (21,677) أسرة من الفئات الأشد حاجة، تشمل كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومرضى الأمراض المزمنة، والأرامل، والأطفال فاقدي السند، وأسر الشهداء من المدنيين والعسكريين.

وأشار إلى أن أعمال الحصر والإحصاء انطلقت بعدد من المحليات عبر مراكز متخصصة، استعداداً لتوزيع الدعم وفق النسب المحددة لكل محلية.

وذكر أن عدد سكان الولاية يبلغ (2,319,528) نسمة، وتُعد محلية سنار الأكبر من حيث عدد السكان.

وأكد مدير مركز الأمان الاجتماعي أن عملية التوزيع تتم بالتنسيق مع المديرين التنفيذيين بالمحليات، ومديري إدارات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الوحدات التنفيذية، مع مراعاة الكثافة السكانية في تحديد نسب الاستحقاق، على أن تُرفع النتائج لاحقاً إلى مفوضية العون الإنساني.