والي الخرطوم وكيكل يقدمان التعازي في خليفة الشيخ أبوقرون

قدّم والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، برفقة قائد قوات درع السودان اللواء أبو عاقلة كيكل، واجب العزاء في وفاة خليفة الشيخ أبوقرون، والخليفة حسن الخليفة الشيخ إدريس الحسن أبوقرون يوسف، وذلك بمنطقة الشيخ أبوقرون بمحلية شرق النيل.

جاء ذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم، والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل، الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا.

وأشاد والي الخرطوم خلال تقديمه واجب العزاء بمشايخ الطرق الصوفية، مثمنًا دورهم الكبير في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وتعزيز النسيج الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الفقيد كان من رموز التصوف البارزين بالمنطقة، وله إسهامات مقدرة على مستوى الولاية والمحلية.

كما وعد الوالي بالعمل على استكمال احتياجات المنطقة في مجالي المياه والكهرباء.

من جانبه، ترحّم المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل على روح الفقيد، مشيدًا بدور المشايخ في ترسيخ القيم الدينية وتعزيز روابط التكافل الاجتماعي، مؤكدًا تميز مجتمع شرق النيل بتماسكه وترابطه.

كما قدّم قائد قوات درع السودان، اللواء أبو عاقلة كيكل، واجب العزاء لأسرة الفقيد، مستعرضًا مآثره ومواقفه الإنسانية، ومساهماته الملموسة في نهضة المنطقة.