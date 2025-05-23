والي الشمالية يشهد بدنقلا تخريج الدفعة 72 دفاع جوي

شهد والي الولاية الشمالية، اللواء الركن (م) عبد الرحمن عبد الحميد، بمدينة دنقلا، الاحتفال بتخريج الدفعة (72) من مستجدي الدفاع الجوي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، وحكومة الولاية، وعدد من القيادات والمسؤولين.

وهنّأ والي الشمالية، في كلمته خلال الاحتفال، القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها بالانتصارات التي حققتها على مليشيا الدعم السريع، وإعلان ولاية الخرطوم خالية من التمرد.

وأكد أن الدفاع الجوي يُعد من الوحدات ذات التاريخ المشرف في منظومة القوات المسلحة، مشيداً بالمستوى العالي للتدريب الذي تلقته الدفعة المتخرجة، ومثمناً جهود اللواء 266 في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد عبد الحميد مضي القوات المسلحة في حماية أجواء الوطن، مشيراً إلى أن كافة فئات وقطاعات الشعب السوداني تشارك في معركة الكرامة.

من جانبه، قال قائد قطاع دنقلا، اللواء الركن يوسف محمد أحمد أبو شارب، إن الدفعة المتخرجة تُعد كوكبة متميزة ومصطفاة، وستُشكل إضافة نوعية للقوات المسلحة، مقدماً التهنئة على الإنجازات التي تحققت في محور غرب كردفان، والتقدم باتجاه دارفور، وإعلان الخرطوم خالية من التمرد، مؤكداً أن هذه الانتصارات تمثل بداية النهاية للمليشيا المتمردة.

وفي السياق ذاته، أوضح قائد اللواء 266 دفاع جوي، العميد الركن علي إدريس، أن المتخرجين التحقوا بالقوات المسلحة في ظروف استثنائية، مؤكداً أن برنامج اللواء مستمر في أداء واجبه العملياتي والتدريبي.

وكشف أن عدد الخريجين بلغ 64 جندياً، يمثلون دفعة متميزة تندرج ضمن خطة استكمال القوة.