“مشاركتهم مع الميليشيات المتمردة”.. مدير شرطة شمال كردفان يترأس اجتماع ضبط الوجود الأجنبي بالولاية

رأس مدير شرطة ولاية شمال كردفان، اللواء شرطة د. عبد الله عبد الرحمن عبد الله، أمس الأول، الاجتماع الخاص بضبط وتنظيم الوجود الأجنبي بالولاية.

واستعرض العقيد شرطة محمد القوم النور إدريس، مدير إدارة الجوازات والهجرة بالولاية، خطة العمل التفصيلية لضبط الوجود الأجنبي، متطرقاً إلى أهدافها التي تشمل تنفيذ حملات داخلية، وتقنين وحصر الأجانب، وتعزيز التنسيق مع الولايات المتاخمة، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والتفتيش.

وأشار إلى التحديات الأمنية الناتجة عن بعض الأجانب، لاسيما مشاركتهم مع الميليشيات المتمردة في ب”معركة الكرامة”، مما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي، موصياً بتأسيس نيابة ومحكمة مختصة بشؤون الأجانب، وتشكيل آلية فاعلة لضبط وجودهم، فضلاً عن تنفيذ توصيات ورشة بورتسودان المتعلقة بالملف، وإنشاء آلية إعلامية لرفع الوعي بخطورته.

من جانبها، شددت الأستاذة ابتسام السقدي، مدير ديوان الحكم المحلي ونائب رئيس اللجنة، على أهمية تكوين وحدات متخصصة بمحليات الرهد، أم روابة، وأم دم حاج أحمد، لضبط الوجود الأجنبي.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس النيابة بالولاية، مولانا د. عبد الفتاح سليمان، على ضرورة تضافر الجهود للحد من الوجود غير المقنن، الذي يشكل خطراً على الهوية الوطنية، داعياً للعمل بمسؤولية عالية لضمان نجاح الخطة، وترحيل المبعدين أثناء المحاكمات وبعدها.

من جهته، أوضح الأستاذ أحمد محمد نور أبكر، منسق معتمدية اللاجئين بالولاية، أن هناك وجوداً أجنبياً مقنناً، خاصة من مواطني جنوب السودان داخل معسكراتهم بمدينة الأبيض، بالإضافة إلى جنسيات أخرى من النيجر وإثيوبيا.

وأشار الأستاذ عبد الناصر عبد الله، المدير التنفيذي لمحلية شيكان، إلى الآثار السالبة للوجود الأجنبي غير المنظم، خاصة على الإرث الثقافي السوداني، محذراً من مخاطر الاستلاب الثقافي لدى الطلاب، وداعياً إلى تكثيف العمل الأمني وتفعيل دور الآلية في المحليات.