كباشي يلتقي الممثلة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان بمناسبة انتهاء فترة عملها

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام الفريق أول الركن شمس الدين كباشي بمكتبه الخميس المنسق المقيم لوكالات الأمم المتحدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان كيلومنتين سلامي، بمناسبة انتهاء فترة عملها بالبلاد.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين الفاضل، في تصريح صحفي، أن عضو مجلس السيادة الفريق أول الركن شمس الدين كباشي عبّر عن تقدير القيادة السودانية للجهود الكبيرة التي بذلتها كيلومنتين لتقديم الخدمات للمواطنين السودانيين وقرار وكالات الأمم المتحدة الأخير بالبقاء ببورتسودان رغم الهجمات التي تعرضت لها المدينة عبر مسيرات المليشيا المتمردة.