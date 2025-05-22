الاحد المقبل بداية استخراج الشهادة الشهادة الثانوية لدفعة 2023 المؤجلة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء في استخراج الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة 2023 يوم الاحد المقبل .

واعلن الاستاذ خالد علي مدير ادارة الامتحانات ان نافذة الاستخراج بمدرسة الرائد الابتدائية بنات بمدينة عطبرة ، مبينا ان التقديم سيكون بمناطق تواجد الطالب الحالي عبر مكاتب التعليم بالولايات وعبر سفارات السودان بالخارج وعلى الطلاب تقديم صورة من الرقم الوطني مكتوب عليها رقم الجلوس ومركز الامتحان بجانب معلومات المؤهل السابق (معلومات شهادة الاساس وهي سنة الامتحان ورقم الجلوس) .