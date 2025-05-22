سياسية
الاحد المقبل بداية استخراج الشهادة الشهادة الثانوية لدفعة 2023 المؤجلة
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء في استخراج الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة 2023 يوم الاحد المقبل .
واعلن الاستاذ خالد علي مدير ادارة الامتحانات ان نافذة الاستخراج بمدرسة الرائد الابتدائية بنات بمدينة عطبرة ، مبينا ان التقديم سيكون بمناطق تواجد الطالب الحالي عبر مكاتب التعليم بالولايات وعبر سفارات السودان بالخارج وعلى الطلاب تقديم صورة من الرقم الوطني مكتوب عليها رقم الجلوس ومركز الامتحان بجانب معلومات المؤهل السابق (معلومات شهادة الاساس وهي سنة الامتحان ورقم الجلوس) .
وكشف خالد عن توجيههم لمكاتب التعليم بالولايات والمراكز الخارجية باستلام طلبات التقديم بعد دفع الرسوم وارسالها الى ادارة الامتحانات بعطبرة وستقوم الادارة باستخراج الشهادات وارسالها لهم لتسليمها للطلاب .
سونا