الأمين العام لوزارة الدفاع السودانية يلتقى نظيره الماليزي على هامش معرض “ليما 2025

التقى سعادة اللواء الركن أحمد صالح أحمد عبود الأمين العام لوزارة الدفاع بجمهورية السودان، بنظيره الماليزي داتوك لوكمان حكيم بن على، وذلك على هامش فعاليات معرض “ليما 2025” الدولي للطيران والبحرية في جزيرة لنكاوي بماليزيا.

حضر الاجتماع سعادة السفير حسن عبد السلام عمر، سفير السودان لدى ماليزيا، والدكتور مهندس أحمد مختار محمد علي القائم بأعمال الملحق العسكري بالسفارة.

وخلال اللقاء، قدم الأمين العام لوزارة الدفاع السودانية شرحًا مفصلا لنظيره الماليزي حول تطورات الأوضاع في السودان، مشيرًا إلى بدء مرحلة الاستقرار في معظم مناطق البلاد، وذلك عقب الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة السودانية على الأرض.

وناقش الجانبان الدور الحيوي المنتظر من ماليزيا في مرحلة ما بعد الحرب، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مؤكدين على عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والتي أثبتت قوتها وصدقها على مر السنوات.

واتفق الطرفان على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا في مجال التعاون الدفاعي، مع إدراج مقترح لتوسيع التعاون ليشمل مجال الصحة العسكرية، بما يعزز من أوجه التنسيق والتكامل بين المؤسستين العسكريتين في البلدين.