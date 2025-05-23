السودان يشارك في ملتقى الأعمال الألماني العربي ببرلين

شارك وفد من السودان ضم ممثلين عن اتحاد أصحاب العمل ورجال الأعمال السودانيين فى الدورة 28 لملتقى الأعمال الألماني العربي الذي تنظمه غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية في الفترة من 19-21 مايو 2025.

ونظمت بعثة السودان ببرلين، وفي إطار جلسات المؤتمر وبالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية، حلقة نقاش عن فرص وتحديات الإستثمار فى السودان بتشريف رئيس الغرفة السيد أولاف هوفمان والأمين العام دكتور عبد العزيز المخلافي والعديد من الشركات الألمانية .

حيث تم تقديم عرض عن موارد وإمكانات السودان والقطاعات الجاذبة للاستثمار، والتحديات الماثلة وسعي الدولة لتجاوز هذه التحديات من خلال توفير البيئة الملائمة والأطر القانونية اللازمة لتشجيع الإستثمار وجذب الأعمال بما يسهم في البناء وإعادة التأهيل.

وأوضحت سعادة السفيرة الهام إبراهيم محمد أحمد سفيرة السودان لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية بأن مشاركة السودان في هذا الملتقى تأتي بعد انقطاع لثلاث سنوات، وأشارت إلى أن وفد السودان قد عقد العديد من اللقاءات المهمة، مع هيئة الأعمال الألمانية الأفريقية، والجمعية الأفريقية الألمانية, و عدد كبير من الشركات الألمانية المهتمة والوفود المشاركة من الدول العربية.

وشارك الوفد في اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية .

ووصفت السفيرة الهام الزيارة بالمثمرة حيث تم التوافق على ترتيب زيارة مشتركة للسودان من الغرفة وهيئة الأعمال الأفريقية الألمانية ومؤسسات اخرى في نهاية العام الجاري، على أن تسبق ذلك ترتيبات مع اتحاد أصحاب العمل في السودان.