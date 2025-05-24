“توزيع سلة”.. المدير التنفيذي لمحلية سنار يشهد برنامج العودة الطوعية للوافدين من ولاية الخرطوم

شهد المدير التنفيذي لمحلية سنار الأستاذ فيصل عبد الرحمن أحمد برنامج العودة الطوعية للوافدين من ولاية الخرطوم، وذلك بحضور نائب المدير التنفيذي لمحلية سنار الأستاذ الزاكي أحمد محمد ورئيس لجنة العودة الطوعية الأستاذ بدوي النور محمد زين.

إلى ذلك أعلن المدير التنفيذي لمحلية سنار خلو جميع مدارس سنار من الوافدين من ولاية الخرطوم الامر الذي تزامن مع الإمتحانات الصفية النهائية للمدارس، مبشراً بأنّ الأخبار التى وردت تأكد بانّ ولاية الخرطوم خالية من التمرد متمنياً للأسر سلامة العودة للديار، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للجنة المنظمة لهذا العمل.

من جانبه ثمن الاستاذ البدوي النور رئيس لجنة العودة الطوعية جهود المدير التنفيذي ولجنة الأمن بالمحلية والغرفة التجارية والمقاومة الشعبية واللجنة المجتمعية الذين كان لهم القدح المعلى في هذا العمل إملاً أن يعم الأمن والإستقرار في كافة ربوع الوطن الحبيب .