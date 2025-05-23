سياسية
التجاني سيسي: تعيين رئيس لمجلس الوزراء بكامل الصلاحيات خطوة في الإتجاه الصحيح
وصف د. التجاني سيسي، رئيس تحالف قوى الحراك الوطني، تعيين رئيس لمجلس الوزراء بكامل الصلاحيات بأنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الأداء التنفيذي.
ودعا سيسي، في منشور على منصة “إكس”، جميع القوى الوطنية إلى دعم الحكومة المرتقبة برئاسة د. كامل إدريس، بما يمكنها من أداء مهامها وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.
وأشار إلى أن البلاد عانت من فراغ تنفيذي منذ 25 أبريل 2022، ما انعكس سلباً على أداء مؤسسات الدولة، مؤكداً ضرورة التكاتف لعبور هذه المرحلة المفصلية.
سونا