التجاني سيسي: تعيين رئيس لمجلس الوزراء بكامل الصلاحيات خطوة في الإتجاه الصحيح

وصف د. التجاني سيسي، رئيس تحالف قوى الحراك الوطني، تعيين رئيس لمجلس الوزراء بكامل الصلاحيات بأنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الأداء التنفيذي.

ودعا سيسي، في منشور على منصة “إكس”، جميع القوى الوطنية إلى دعم الحكومة المرتقبة برئاسة د. كامل إدريس، بما يمكنها من أداء مهامها وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.