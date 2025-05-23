بالصور.. والي الخرطوم يقف على إزالة السكن العشوائي بمخطط الفاتح بشرق النيل

وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على إزالة السكن العشوائي بمنطقة الخيرات بشرق النيل المقام في مخطط الفاتح وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل مرتضى يعقوب بانقا ومدير جهاز حماية الأراضي عبد العزيز عبد الله والقيادات النظامية المشاركة في حملة الإزالة .

كما وجه الوالي جهاز حماية الأراضي بعمل حراسة على المساحات التي تمت إزالتها حتى لاتعود العشوائيات مرة ثانية محييا القوات النظامية التي شاركت في الحملة هذا وتأتي هذه الحملات انفاذا لموجهات حكومة الولاية الداعمة للمخطط الهيكلي وإزالة كل المخالفات بالولاية .

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