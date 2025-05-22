كسلا تُعلِن نتيجة المرحلة الابتدائية بنسبة نجاح 74%

أعلن الأستاذ عثمان عمر عثمان، وزير التربية المكلف بولاية كسلا، نتيجة امتحانات المرحلة الابتدائية للعام 2025، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 74%، مسجلةً أعلى نسبة نجاح على مستوى ولايات السودان.

وكشف الوزير أن عشرة تلاميذ وتلميذات أحرزوا الدرجة الكاملة (280 درجة)، بينما نال 31 تلميذًا وتلميذة 279 درجة، و49 تلميذًا وتلميذة أحرزوا 278 درجة، و106 تلميذًا وتلميذة حققوا 277 درجة، ليصل عدد من أحرزوا درجات بين 270 و280 إلى 806 تلميذًا وتلميذة.

وخلال مؤتمر إعلان النتيجة، عبّر والي كسلا المكلف، اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق، عن سعادته وفخره بالنتائج المُحققة، مشيرًا إلى أنها تعكس الجهود الكبيرة التي بُذلت لاستئناف العملية التعليمية رغم التحديات التي واجهت الولاية جراء الحرب والنزوح، واستخدام المدارس كمراكز إيواء.

وقال الوالي: “أثلجت النتيجة صدورنا وأدخلت الفرحة إلى قلوبنا، رغم العقبات التي صاحبت العملية التعليمية في السودان عامة، وكسلا خاصة”.

وأضاف أن العام الدراسي تم الإعلان عنه رغم عدم وضوح الرؤية حول آليات تنفيذه، إلا أن تضافر الجهود من أبناء الوطن المخلصين، والشركاء، وكافة الجهات المعنية، ساهم في تحقيق هذه النتيجة، وخص بالشكر الوزير المكلف السابق الأستاذ ماهر الحسين على جهوده المقدّرة.

وتعهّد الوالي بدعم الوزارة والعمل على معالجة التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الولاية.

من جانبه، أوضح وزير التربية المكلف أن الوزارة قبلت التحدي بإرادة قوية، وبدعم من شركاء التعليم، موجهًا التحية للمعلمين الذين “قدّموا الواجب على الحقوق”.

وفي ذات السياق، ذكر الأستاذ حسين شنينة جعفر، مدير إدارة الامتحانات والتقويم، أن عدد التلاميذ الذين جلسوا للامتحانات بلغ 17,544 تلميذًا وتلميذة، موزعين على 408 مدرسة وبلغت نسبة نجاح البنات 93%، فيما بلغت نسبة نجاح البنين 74%.

وأحرزت محلية همشكوريب المركز الأول على مستوى محليات الولاية بنسبة نجاح 100% كما سجلت مادة الجغرافيا أعلى نسبة نجاح بين المواد بنسبة 87.5%، بينما كانت أدنى نسبة في مادة اللغة الإنجليزية بـ45.5%.