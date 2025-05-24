والي الخرطوم ووزير التعليم العالي: الوقوف ميدانياً على أوضاع الجامعات، والتشاور مع مديريها

أستقبل والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بمكتبه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور محمد حسن دهب، يرافقه وفد من الصندوق القومي لرعاية الطلاب، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم، والمدير العام لوزارة الصحة، دكتور فتح الرحمن محمد الأمين، والمدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ الطيب سعد الدين.

ورحب الوالي بالزيارة التي تأتي في إطار سلسلة من الجولات التفقدية التي بدأها الوزير منذ عدة أشهر، للوقوف على أوضاع الجامعات ومرافق الوزارة.

وأشاد بقرار الوزير القاضي باستئناف الدراسة الجامعية وإجراء الامتحانات، مؤكداً أن ذلك أسهم في طمأنة الطلاب وأسرهم، مشيراً إلى أن المرونة التي تعاملت بها الوزارة مع القرار ساعدت في مواصلة الطلاب لدراستهم من أماكن تواجدهم.

وأضاف الوالي أن الجامعات تُعد من المؤسسات الحيوية التي ساهمت في تطبيع الحياة رغم ما تعرضت له من دمار وخراب، مؤكداً أن حكومة الولاية تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لاستعادة الخدمات وتمكين مؤسسات الدولة من العودة إلى ممارسة نشاطها من مقارها الرسمية.