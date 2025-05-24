توقيع عقد تأهيل المتنزه السياحي وحدائق الحيوان بمحمية الدندر بمواصفات عالمية

وقّعت محمية الدندر الاتحادية عقداً مع شركة سيتي آرش لتنسيق الحدائق والديكور، لتشييد المتنزه السياحي وحدائق الحيوان داخل المحمية، وفقاً لأعلى المواصفات العالمية.

وقّع العقد من جانب المحمية المقدم شرطة عمر الهادي أحمد، مدير محمية الدندر الاتحادية، ومن جانب الشركة المهندس محمد الصادق عثمان شنان، المدير العام لشركة سيتي آرش.

جرت مراسم التوقيع بحضور وتشريف العميد شرطة جمال حسن الضو، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية وممثل المدير العام لقوات حماية الحياة البرية، إلى جانب ممثلين عن الإدارة القانونية، وعدد من الضباط وصف الضباط بالمحمية.

وأكد المقدم عمر الهادي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المحمية المستمرة لإعادة تأهيل ما دمرته المليشيات، ومحو الآثار السالبة التي خلفها العدوان.

ولفت إلى أن المشروع يشكّل إضافة حقيقية لقطاع السياحة والبحوث العلمية في السودان.