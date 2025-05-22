غرفة طوارئ إمتحانات الشهادة السودانية تطمئن على الاجراءات وتضع ترتيبات لتمكين الطلاب اللاجئين

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم دكتور أحمد خليفة عمر، عن وضع ترتيبات لتمكين الطلاب اللاجئين في دولة تشاد، من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2024، في مراكز بولايتي نهر النيل والشمالية، وذلك في الموعد المقرر التاسع والعشرين من يونيو 2025.

وعقدت غرفة طوارئ إمتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2024 اجتماعها اليوم برئاسة وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين، ووقفت على سير عمليات التحضير والترتيبات اللازمة لعقد الإمتحانات في موعدها المقرر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن التحضيرات تمضي بشكل جيد، مشيرا إلى أنه حتى عمليات منح أرقام الجلوس تم ترتيبها بشكل جيد ووضع كل التحوطات اللازمة. وأضاف “نحن في وزارة التربية والتعليم أكدنا في الاجتماع استعداد الوزارة التام واكتمال كل العمليات الفنية لقيام الامتحانات في موعدها”.

وأشار إلى أن هناك ترتيبات تم وضعها لتمكين الطلاب من دارفور للجلوس للامتحانات في ولايتي الشمالية ونهر النيل، مبينا أن الولايتين أكدتا الاستعداد التام لاستقبال طلاب دارفور واللاجئين في تشاد.