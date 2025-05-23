مدير عام قوات السجون يتفقد مدينة البر الإصلاحية بولاية القضارف

تفقد الفريق شرطة/ياسر عمر أبو زيد مدينة البر الإصلاحية بمقرها بولاية القضارف وكان في إستقباله اللواء شرطة / منتصر عبد الغفار آدم علي -مدير قوات سجون ولاية القضارق

و العقيد شرطة / مأمون آدم حامد- مدير مدينة البر الإصلاحية و الضباط العاملين بالمدينة

إبتدر الفريق ياسر الزيارة بتفقد العربات والآليات ومن ثم مصنع الصابون ومخبز المدينة الذي سيتم إفتتاحه قريبا كما زار مطبخ المدينة المركزي للنزلاء حيث أشاد بالمستوي العالي للنظافة و الكيفية التي يعد بها الطعام والكميات المقدمة للنزلاء

،وشملت الزيارة أيضآ المكاتب الإدارية ( السجلات، الخدمة الاجتماعية ) والوحدة الصحية

واستمع لتنوير من الكادر الطبي بالمدينة

عن مقترحات لتجويد الخدمة المقدمة للنزلاء

ورفع التصورات والإحتياجات المطلوبة للوحدة الصحية كما وافق على توفير عيادة أسنان وجهاز كيمياء biosystem للمعمل ومعينات للعمل،

وطاف مدير عام قوات السجون علي جميع أقسام وسرايا المدينة بما في ذلك القسم الخاص بالنزيلات وأجرى لقاءات مع النزلاء وإستمع الي مشاكلهم وإحتياجاتهم ووجه بتوفيرها كما أثنى علي دور النزلاء في الحفاظ علي النظافة العامة للمدينة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن زيارة مدير عام قوات السجون قد تركت أثرا إيجابيا في نفوس النزلاء بالمدينة ،وفي ختام الزيارة عقد الفريق ياسر إجتماعا مطولا مع الضابط بقاعة الإجتماعات مثمنا الجهد المبذول في إدارة المدينة من مدير المدينة وكافة العاملين