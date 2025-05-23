الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية تهنئ الدكتور كامل إدريس لتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

وأثنى رئيس الهيئة، مهاجري زيان، على الدكتور إدريس، مشيداً بمقدراته وخبراته، وداعياً أبناء السودان وكل المسلمين إلى دعم حكومته.

وأشار زيان إلى أن السودان يحتاج في هذه الفترة إلى قيادة حكيمة ونزيهة وجامعة، مؤكداً أن الدكتور إدريس يمتلك هذه الصفات.