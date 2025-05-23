سياسية
الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية تهنئ الدكتور كامل إدريس لتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء
أصدرت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية (European Organization of Islamic Centers) بياناً هنأت فيه الدكتور كامل الطيب إدريس بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء
وأثنى رئيس الهيئة، مهاجري زيان، على الدكتور إدريس، مشيداً بمقدراته وخبراته، وداعياً أبناء السودان وكل المسلمين إلى دعم حكومته.
وأشار زيان إلى أن السودان يحتاج في هذه الفترة إلى قيادة حكيمة ونزيهة وجامعة، مؤكداً أن الدكتور إدريس يمتلك هذه الصفات.
وأكدت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية على أهمية دعم حكومة الدكتور إدريس لتحقيق المصلحة العامة للبلاد.
سونا