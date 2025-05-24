وزير التعليم العالي والبحث العلمي يزور جامعة الزعيم الازهري

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور محمد حسن دهب ، بزيارة إلى جامعة الزعيم الأزهري وذلك فى اطار جولاته على مؤسسات التعليم العالي .

حيث كان في استقباله بروفيسور نصر الدين محمد أحمد شريف مدير الجامعة، وبروفيسور أسامة نبيل محمد أحمد عميد كلية الدراسات العليا ورئيس لجنة تقييم الخسائر،والمدير التنفيذي لمكتب المدير ، ومساعد وكيل الجامعة للشؤون الإدارية.

خلال الزيارة، تفقد السيد الوزير الجامعة لمعاينة آثار الحرب على البنية التحتية للجامعة، كما اطلع سيادته على سير الامتحانات. أشاد السيد الوزير بالجهود المبذولة في تنظيم الامتحانات رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في العملية التعليمية.

كما زار الطلاب في قاعات الامتحانات، وقدم لهم الدعم ورفع روحهم المعنوية، مؤكدًا على أهمية الصبر والاجتهاد في هذه الفترة العصيبة، وحث الطلاب على بذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم الأكاديمية،متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

رافقه في الزيارة مدير جامعة الخرطوم، بروفيسور عماد الدين الامين عرديب ، ومدير جامعة أم درمان الإسلامية البروفيسور الفاتح الحبر عمر، حيث شهدوا جميعًا على التزام الجامعة بالاستمرار في العملية التعليمية رغم التحديات.