السفارة التركية في ماليزيا تستضيف وفد السودان على متن إحدى القطع البحرية التركية المشاركة في معرض ليما

لبى وفد السودان برئاسة اللواء الركن أحمد صالح أحمد عبود، الأمين العام لوزارة الدفاع، دعوة كريمة من سفارة الجمهورية التركية لدى ماليزيا، لحضور فعالية مميزة أقيمت على متن إحدى القطع البحرية التابعة للبحرية التركية، وذلك بمناسبة أول مشاركة رسمية للقطع البحرية التركية في معرض ليما البحري الجوي.

وقد رافق سعادته في المناسبة السفير حسن عبد السلام عمر، سفير السودان لدى ماليزيا، والدكتور أحمد مختار محمد علي، القائم بأعمال الملحق العسكري في السفارة.

وقد شرف الحفل نائب وزير الدفاع التركي، ونائب قائد البحرية الملكية الماليزية، إلى جانب رؤساء وفود الدول المشاركة في ليما 2025، مما أضفى على الحدث بعداً دبلوماسياً وعسكرياً رفيع المستوى.

وجاءت هذه الدعوة في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين السودان وتركيا، وقد عبر الوفد السوداني عن امتنانه لحفاوة الاستقبال والتنظيم الرفيع، مشيداً بتطور الصناعة الدفاعية التركية، لاسيما في المجال البحري.

وعقب المناسبة، قام الوفد السوداني بجولة ميدانية للاطلاع على مختلف الأصول البحرية المشاركة في العرض الثابت ضمن معرض ليما 2025، حيث تفقد عددًا من القطع التابعة للبحرية الملكية الماليزية شملت الكورفيتات والفرقاطات والغواصات، إلى جانب وحدات بحرية أخرى حديثة من مختلف الدول المشاركة.

وقد أظهرت الأصول المعروضة خلال الفعالية مدى التطور التقني الكبير الذي تشهده القوات البحرية الحديثة، والدور الاستراتيجي المتعاظم لها كركيزة أساسية في منظومات الدفاع الوطني لاسيما في ظل التحديات الأمنية المعاصرة ومتطلبات الحرب البحرية الحديثة.