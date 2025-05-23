والي شمال كردفان: اعلان خلو ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض من مليشيا الدعم السريع المتمردة يعد حدثا وطنيا في ملحمة العزة والكرامة

هنأ والي ولاية شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله الشعب السوداني ومواطني الولاية والقوات المسلحة والقوات المساندة لها بمناسبة تحرير ولاية الخرطوم وإعلانها خالية من التمرد، بالإضافة إلى إعلان ولاية النيل الابيض خالية من التمرد، وتقدم بالتهنئة للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال زيارته أمس لعدد من مواقع القوات المسلحة وحيا مجاهدات وتضحيات القوات المسلحة والأجهزة المساندة في معركة الكرامة .

واكد ان تحرير ولايتي الخرطوم والنيل الابيض من التمرد يعد حدثا وطنيا في محلمة العزة والكرامة ونقطة مفصلية في تاريخ السودان ويعكس تقدما استراتيجيا في سير المعركة ورسالة قوية تؤكد بسالة جنودنا الأوفياء في التضحية الوطنية ويأتي هذا الانتصار تتويجا لحنكة القيادة العسكرية والتلاحم الشعبي القوي الداعم للقوات المسلحة لاستعادة سيادة الدولة وبسط الأمن والاستقرار.

وترحم عبد الخالق على شهداء معركة الكرامة الذين قدموا نموذجا في الدفاع عن الارض والعرض كما تمنى للجرحى والمصابين عاجل الشفاء، معلنا مواصلة الدعم والاسناد للقوات المسلحة .