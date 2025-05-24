الإعيسر: مسيرة سحق الميليشيات والمرتزقة والعملاء ستتواصل من مدينة إلى أخرى

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر، ان القوات المسلحة، والقوات المساندة، والمستنفرة، تمكنت اليوم من تحرير مدينة الدبيبات .

واكد وزير الاعلام بأن مسيرة سحق الميليشيات والمرتزقة والعملاء ستتواصل من مدينة إلى أخرى، حتى يُطهر السودان من كل الأعداء والمجرمين.