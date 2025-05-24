سياسية
الإعيسر: مسيرة سحق الميليشيات والمرتزقة والعملاء ستتواصل من مدينة إلى أخرى
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر، ان القوات المسلحة، والقوات المساندة، والمستنفرة، تمكنت اليوم من تحرير مدينة الدبيبات .
واكد وزير الاعلام بأن مسيرة سحق الميليشيات والمرتزقة والعملاء ستتواصل من مدينة إلى أخرى، حتى يُطهر السودان من كل الأعداء والمجرمين.
وقال الإعيسر في منشور على منصة فيس بوك “هذه المسيرة ماضية، بإذن الله وتوفيقه”، متوجها بالتحية للشعب السوداني الصابر، مترحما على ارواح للشهداء، داعيا بالشفاء العاجل للجرحى والعودة للمفقودين.
سونا