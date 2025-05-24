بادي يشهد تخريج مستجدي الدفعة (109) بالدمازين

شهد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم بإستاد مدينة الدمازين كرنفال تخريج مستجدي الدفعة (109) من منسوبي القوات المسلحة بقيادة الفرقة الرابعة مشاة بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية والدكتور فرح إبراهيم العقار رئيس اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بالإقليم وحشود غفيرة من أسر المتخرجين والمواطنين.ولدى مخاطبته كرنفال التخريج اكد الحاكم أن الدفعة الجديدة تمثل إضافة حقيقية للقوات المسلحة بقيادة

الفرقة الرابعة مشاة، وقال إن كرنفال التخريج يجيء والقوات المسلحة تحقق الإنتصارات على كافة المحاور .

وأكد وقفة حكومة الإقليم وكامل دعمها وإسنادها للقوات المسلحة مؤكداً أن العزم معقود على حسم التمرد وتطهير الإقليم من دنس التمرد وفلول مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة و أعلن عن دعمه المادي لقيادة الفرقة الرابعة مشاة عامة وشعبة التدريب على وجه الخصوص.

اللواء الركن محمد عثمان محمد حمد قائد الفرقة الرابعة مشاة أكد أن القوات المسلحة تعد البوتقة التي تنصهر فيها كافة المجتمعات السودانية، وأعرب عن تقديره لمواقف حكومة الإقليم بقيادة السيد الحاكم الفريق أحمد العمدة بادي وصادق دعمه للقوات المسلحة بقيادة الفرقة الرابعة مشاة .

وأشاد بالدور المتعاظم لمواطني الإقليم وأسر المتخرجين وصادق حرصهم على رفد القوات المسلحة، وقال إن القوات المسلحة سوف تظل كالعهد بها في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني تجسيداً لشعار (جيش واحد شعب واحد).