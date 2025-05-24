حكومة نهر النيل تهنئ بإنتصارات القوات المسلحة وتؤكد الاستعداد لامتحانات الشهادة السودانية

تقدم مجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل تقدم بالتهاني والتبريكات لقيادة الدولة وللشعب السوداني بمناسبة الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كافة المحاور وتحرير ولاية الخرطوم من دنس المليشيا المتمردة والمرتزقة وترحم المجلس على ارواح الشهداء وتمنى عاجل الشفاء للجرحى.

جاء ذلك من خلال الاجتماع الدوري للمجلس يوم الخميس برئاسة الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل رئيس المجلس بالقاعة الكبرى بالأمانة العامة لحكومة الولاية بالدامر.

وقدم الاستاذ عثمان محمد عثمان الامين العام لحكومة الولاية في فاتحة الاجتماع ملخصا لقرارات وتوجيهات الاجتماع السابق للمجلس.

وقدم السيد الوالي بعض الملاحظات التوجيهات خاصة على صعيد النواحي الامنية وازالة السكن العشوائي بكل محليات ومناطق الولاية وتفعيل دور اللجان الامنية بالوحدات الادارية وإنشاء اجسام لها بكل المدن والقرى والاحياء لمحاربة كافة الظواهر السالبة والمهددة للامن وكذلك انشاء غرف طوارئ بكل الوحدات الادارية والمناطق لمواجهة فصل الخريف والاستفادة من مياه الامطار في الزراعة والثروة الحيوانية والاستهداء بالتجربة التي نفذتها منطقة الكتياب بمحلية الدامر في انشاء الحفائر والسدود ومساهمتها في توفير كميات من محصول الذرة وبعض المحاصيل الأخرى.

وقدمت الدكتورة ماجدة عبدالله وزيرة الصحة بالولاية تقريرا مفصلا حول الموقف الصحي والدوائي بالولاية مؤكدة على خلو الولاية من الوبائيات سوى ظهور عدد حالات من الحصبة وحالات حمى الضنك الوافدة من خارج الولاية وكذلك ظهور حالة واحدة من الكوليرا وافدة من ولاية الخرطوم .

واعلنت عن قيام حملة كبرى للتطعيم ضد مرض الحصبة بكل مناطق الولاية والتركيز على مواقع التعدين بالتنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية .

وأكدت أن الموقف الدوائي مطمئن جدا خاصة بعد وصول كميات من الادوية والغسلات الخاصه بامراض الكلى وجددت النداء لكل محليات الولاية بتخصيص مخازن بمواصفات عالية لتخزين الادوية تحسبا لفترة الخريف ولأي طوارئ واشادت بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها المحليات في مجال اصحاح البيئة وازالة النفايات ونادت بضرورة مضاعفة الجهود

و أشاد الاجتماع بالحراك الكبير الذي تشهده وزارة الصحة بالولاية والنهج الميداني للسيدة الوزيرة وطوافها المتواصل على كافة المرافق والمنشآت الصحية بكافة المحليات وحرصها على التدخل السريع عند حدوث اي طارئ.

و قدمت الاستاذة اميرة احمد حسن وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية تنويرا مفصلا حول قرار مجلس الوزراء الاتحادي الخاص بضوابط التعيين والترقي والانتداب والنقل بالوحدات الحكومية واكدت التزام الولاية بكافة اللوائح والاسس والضوابط المنظمة للعمل والالتزام بلائحة الخدمة المدنية ولائحة الاختيار للخدمة العامة

كما قدم المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتيه رئيس طوارئ الخريف تقريرا مفصلا حول سير العمل ونتائج ومقررات الاجتماع الاول لمجلس الدفاع المدني بالولاية موضحا بأن هنالك تنسيق محكم مع كافة المحليات لتفادي الآثار السالبة خاصة في ظل التوقعات بخصوص خريف هذا العام والتركيز على برنامج حصاد المياه وإنشاء الحفائر والسدود.

واشار الى مخاطبتهم الغرفة الاتحادية ومجلس الدفاع المدني القومي بخصوص توفير بعض الاحتياجات المهمة والعاجلة.

من ناحية اخرى قدم الاستاذ احمد حامد يس وزير التربية والتعليم بالولاية تنويرا ضافيا حول الاستعدادات لامتحانات الشهادة السودانيه في ال29 من يونيو المقبل واشار بان السيد وزير التربية والتعليم قد زار الولاية خلال الايام الماضية في معيته السيد والي غرب دارفور وقيادات وزارة التربية والتعليم و شملت الزيارة ايضا محليتي ابوحمد والبحيرة بخصوص استقبال طلاب ولايات دارفور الذين سيجلسون للامتحانات من ولاية نهر النيل.

واكد الاجتماع على ضرورة الاستعداد الجيد والحفاظ على تميز وريادة الولاية خاصة وان الولايه بادرت بانطلاقة التعليم ورفعت شعار التعليم لا ينتظر الذي كان من الدوافع لانطلاقة التعليم بالعديد من الولايات وامتحانات الشهادة السودانية.

ومن ثم قدمت الدكتورة تهاني ميرغني عبدالحفيظ وزيرة الشؤون الاجتماعية بالولاية تنويرا ضافيا حول الاستعدادات والترتيبات لعيد الاضحي المبارك والتنسيق مع ديوان الزكاة بالولاية لتوفير اضاحي لاماكن التجمعات على رأسها داخليات الطلاب ومراكز ايواء الوافدين وغيرها واستعرضت سير اعمال الحج هذا العام ومغادرة افواج الولاية للاراضي المقدسة حيث تبقى فوجان، وهم الحجاج الذين سيغادرون عبر الطيران في الايام القليلة المقبلة

وقدم الاستاذ عثمان عبدالرحيم عمارة وزير الاستثمار والصناعه والتعدين والمحاجر والسياحة بالولايه تنويرا حول عدد من المصانع بالولاية التي بدأت انتاجها والحراك الكبير الذي احدثته وقرر المجلس زيارة هذه المصانع تقديرا وعرفانا لمجهوداتهم وجديتهم للاستثمار بالولاية ودفع مسيرة الانتاج والاقتصاد.

وقدم المهندس صلاح علي كركبة وزير الزراعة والغابات بالولاية تنويرا حول جهودهم ومساعيهم مع المنظمات حيث تم الحصول علي تراكتر بمواصفات عالية جدا عبر منظمة تركية لمدرسة الحديبة الزراعيه ليساهم في تدريب الطلاب عبر الحقول الايضاحية.

كما قدمت الدكتورة نجدة الزبير ارباب وزيرة الثروة الحيوانية بالولاية تنويرا حول المكاسب التي حققتها زيارتها للعاصمه الادارية بورتسودان واللقاء مع بعض المنظمات حيث وصلت للولاية عدد من المناحل سيتم توزيعها على محليات الولاية وكذلك وصول معدات وادوية بيطرية للمستشفيات البيطرية بالولاية.

أشاد الاجتماع بمحلية عطبرة لمجهوداتها في مجال اصحاح البيئة و ازالة النفايات.