“بدعم من منظمة اليونيسيف” .. اختتام ورشة تدريبية حول دليل القيادات الإسلامية في حماية حقوق الطفل بعطبرة

اختتم مشروع السينما الجوالة بجمعية الهلال الأحمر السوداني – فرع ولاية نهر النيل، ورشة تدريبية حول “اختبار دليل القيادات الإسلامية في تعزيز وحماية حقوق الطفل”، والتي نُفّذت بدعم من منظمة اليونيسيف، وبمشاركة 20 من الدعاة والداعيات بمحلية عطبرة.

وشهدت الورشة حضور المدير التنفيذي للجمعية، الأستاذ إمام الدين محمد أحمد، إلى جانب ممثلين من عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، من بينها وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والثقافة والإعلام، والشؤون الدينية والأوقاف، إضافة إلى مجلس رعاية الطفولة، مما ساهم في إثراء النقاش وتعزيز فرص التعاون المشترك لحماية حقوق الطفل بالولاية.

أكد الأستاذ إمام على الدور المحوري للداعيات والدعاة و قدرتهم البالغة في رفع الوعي المجتمعي مما سيكون له الأثر الواضح في إحداث النقلة المعرفية المطلوبة وسط المجتمعات المحلية إزاء كافة القضايا لاسيما تلك التي تتعلق بحماية حقوق الطفل.

من جانبه ثمّن الأستاذ سامي زروق، ممثل إدارة العقيدة والدعوة بالولاية، جهود جمعية الهلال الأحمر السوداني في نشر الوعي المجتمعي، مؤكدًا تقديرهم للدور المحوري الذي تلعبه القيادات الإسلامية في تعزيز قيم الحماية والرعاية للأطفال.

وأعرب المشاركون من الدعاة والداعيات عن بالغ شكرهم للجمعية على تنظيم الورشة، مشيدين بالمحتوى التدريبي ودوره في دعم رسالتهم المجتمعية.