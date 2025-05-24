والي الخرطوم يقف على مجهودات رفع كفاءة وزيادة إنتاجية محطات المياه

تفقد أحمد عثمان حمزه والى الخرطوم محطة مياه بيت المال ووقف على مجهودات تشغيلها من النيل مباشرة بدلاً من السحب من محطة القمائر .

ووعد الوالي بتوفير كل الاحتياجات التي تمكنها من التشغيل لتكون إضافة لزيادة المياه المنتجة لمجابهة العودة للمواطنين.

كما شملت الجولة محطة مياه المنارة التي تعمل بالمولدات. ووقف على الإمداد المائي وإمكانية زيادة الإنتاجية .

ودعا الوالي لإهمية الإسراع في وضع المعالجات اللازمة للاعطال حتى لايتوقف الإمداد المائي في ظل الظروف التي فرضها انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة .

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