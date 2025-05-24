يوسف عزت : ” تسقط بس جابت بل بس وبل بس جابت موتًا وشفشفة وقبائل في لعبة ورق الموت”

قال المستشار السياسي السابق لقائد الدعم السريع، يوسف عزت، إن “الجميع يعرف قبل الحرب وبعدها، أن حربًا قد تقررت، بل قبل ذلك بسنوات، وأن الجميع أدوات لتلك الحرب”.

‏وأضاف في تغريدة على “إكس” أن “تسقط بس، جابت بل بس، وبل بس جابت موتًا وشفشفة، وقبائل، في لعبة ورق الموت”، وتابع “حين كنا نقترب من صياغة حروف وقف إطلاق النار، كانت تأتي من مكان ما إشارات أن استمروا، فالغالب يعتقد أنه حسم المعركة والمغلوب يسعى لتحقيق مواقع سيطرة، والكل مغلوب على أمره، عسكر وشعب وبلد”..

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