مجلس المهن الطبية والصحية يشهد أداء القسم وامتحان الكفاءة المهنية لعدد 1800 ممارس

شهد المجلس القومي للمهن الطبية والصحية يوم أمس امتحان الكفاءة المهنية وأداء القسم لعدد (1800) ممارس وممارسة وذلك عبر مشروع النشاط الموحد لإدارة الأزمة بالمجلس.

وادي الممارسين القسم من احد عشر ولاية عبر المكاتب الفرعية وتسعة مراكز خارجية في ست دول عربية أفريقية، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس د. الصادق الزين الطيب ،والأمين العام للمجلس القومي للمهن الطبية والصحية د. زكي محمد البشير ،ومسؤول المراكز الخارجية ومسجل عام المجلس ومسؤول الولايات، .

كما شرف أداء القسم عدد من المسؤلين التنفيذيين والسياسيين من الولايات واشتمل النشاط على محاضرة أخلاقيات المهنة وأداء القسم عبر تقنية (جوجل ميت) .

وقال الأمين العام للمجلس القومي للمهن الطبية والصحية د. زكي محمد البشير في تصريح ل(سونا) “تمكنا اليوم من أداء امتحان الكفاءة المهنية لعدد 560 ممارس ،وأداء القسم لعدد 1240 ممارس بكل مراكز السودان في 11 ولاية، وعدد من المراكز الخارجية بلغت 9 مراكز” .

وذكر زكي “تلقي الممتحنين دورة عن أخلاقيات الممارسة المهنية، تحدثنا فيها عن مهنية الممارس ،وضرورة التحلي بالأخلاق، وتعزيز الصحة المجتمعية، ودعم القطاع الصحي بالكادر البشري المؤهل “.

وأشار زكي الي ان الامتحان عقد إلكترونيا علي الرغم من التعقيدات والمشاكل في التقنية وضعف الشبكات الا ان الامتحان مره بسهولة ويسر .