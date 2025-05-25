ابتسام الشيخ: فكرة (منبر نساء لأجل السلام والعدالة) جاءت لبناء مجتمع متصالح

اكدت الاستاذة إبتسام الشيخ رئيس منبر نساء لأجل السلام والعدالة أن فكرة المنبر جاءت لبناء مجتمع متصالح وفعال إنطلاقا من مفهوم السلام والعدالة، و قالت ان المنبر يستند على ان النساء ركيزة اساسية من ركائز المجتمع رغم القهر والانتهاكات التي طالتهن جراء الحرب من المليشيا المتمردة ، جا ذلك خلال حديثها في المنبر الدوري لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء السبت بقاعة الشرطة ببورتسودان ، وأوضحت ان المنبر يهدف الى بناء ثقافة مجتمعية أكثر إستجابة لقضايا النساء، كما يهدف الى تغيير انماط السلوك والمواقف السالبة تجاه قضايا النساء، مشيرة الى أن النساء عموما تأثرن بالحرب من خلال فقد العائل والاسرة اضافة للانتهاكات الجسدية الجسيمة التى تعرضن لها .