لجنة اقامة ومتابعة الدعاوي الدوليه تناقش خطة التقاضي الدولي والاقليمي للمرحلة القادمة ضد قوات الدعم السريع المتمردة

عقدت لجنة اقامة ومتابعة الدعاوي الدولية ضد قوات الدعم السريع المتمردة وقادتها والدول المسانده لها الأجتماع الدوري برئاسة د. معاوية عثمان محمد خير وزير العدل رئيس اللجنة بحضور كافة اعضاء اللجنة وذلك بقاعة مجمع الوزارات بسللاب .

ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة منها الاجراءات التي اتخذتها اللجنة في الشكوي المقدمة لدي محكمة العدل الدولية في لاهاي.

كما ناقش الاجتماع خطة اللجنة للتقاضي الدولي والاقليمي للمرحلة القادمة ضد قوات الدعم السريع المتمردة و قادتها والدول المساندة لها.