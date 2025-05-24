سياسية
رئيس مجلس السيادة الانتقالي يهنئ رئيس إرتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
بعث السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إرتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وقال البرهان في برقيته “يطيب لي وبلادكم تحتفل بذكرى استقلالها المجيد، أن أتقدم لكم باسمي وباسم الشعب السوداني، بأحر التهاني وأخلص التمنيات بالتطور والنماء لشعبكم الشقيق، ولكم بموفور الصحة والسعادة.
وأشاد رئيس مجلس السيادة، بروابط ووشائج الأخوة المتينة بين البلدين، منوهاً إلى عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين السودان وأرتريا، مؤكداً عزم الحكومة على تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات والتهديدات الراهنة.
سونا