الإتحاد الأفريقي يؤكد وقوفه بجانب السودان لدعم السلام والاستقرار

أكد محمود علي رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي وقوف الإتحاد الى جانب السودان لدعم السلام والحوار الوطني ومسيرة إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات حرة حتى ينعم السودان بالاستقرار السياسي والأمن .

جاء ذلك في رسالة التهنئة التي بعث بها رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي للسفير عمر محمد احمد صديق وزير الخارجية بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية .

وفي مايلي نص الرسالة:

السلام عليكم معالي الوزير عمر

اهنئك على تعيينك وزيرا لخارجيّة جمهورية السودان الشقيقة

اسال الله لك التوفيق والسداد في هذه المهمة الصعبة نظرا للظروف التي يمر بها السودان الشقيق وانا واثق من ان اختياركم لهذا المنصب يدل علىً الكفاءات والثقة التى تتمتعون بها من قبل رئيس مجلس السيادة وباقي القيادات في السودان الشقيق .

ثق تماما ان الاتحاد الأفريقي سوف يقف إلى جانبكم لدعم السلام في السودان والحوار الوطني ومسيرة إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات حرة حتى ينعم السودان بالاستقرار السياسي والأمن .

اجدد لمعاليكم التهنئة واسأل الله لك التوفيق

محمود علي