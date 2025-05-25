اسطوانات اكسجين لمستشفى الأبيض التعليمي مساهمة من الوحدة الطبية بقوات العمل الخاص

جدد الأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان دكتور الأمين شايب محمد اهتمام الحكومة بمستشفى الأبيض التعليمي لدوره في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لمواطني الولاية .

جاء ذلك لدى وقوفه أمس بمستشفى الأبيض التعليمي على وصول عدد من اسطوانات الأكسجين مساهمة من الوحدة الطبية بقوات العمل الخاص بولاية شمال كردفان .

واشاد الأمين شايب بالشراكة الذكية ببن الوحدة الطبية ومستشفى الأبيض في تنفيذ العديد من الأنشطة بالمستشفى، مثمنا هذه الشراكة التي تسهم في إستمرار الخدمة الطبية بمستشفى الأبيض .

كما اثنى على جهود دكتور مزمل الصافي مدير عام مستشفى الأبيض في تفعيل الشراكات المجتمعية التي ساهمت في استقرار العمل وحيا القوات المسلحة والمساندة لها على الانتصارات التي تحققت.

دكتور مزمل احمد الصافى المدير العام لمستشفى الأبيض التعليمى أوضح ان الكمية التي وصلت تزيد عن 90 اسطوانة اكسجين، مشيراً إلى حجم العمل المشترك بين المستشفى والوحدة الطبية حيث نفذت عمل كبير في مجال النظافة واصحاح البيئة بالمستشفى .

واضاف ان ادارة المستشفي استطاعت خلق شراكات متعددة مع المكونات المجتمعية التي كان لها أثر في أحداث نقلة بمستشفى الأبيض من ناحية إستقرار الخدمات، موضحاً ان الفترة المقبلة ستشهد عمل واسع بين المستشفى ووحدة الاسناد المدني .

وأعرب عن شكره لحكومة الولاية ووزارة الصحة التي ساهمت في استقرار واستمرار الخدمات .

من جانبه أوضح رئيس الوحدة الطبية بقوات العمل الخاص بالولاية ان هذا العمل ياتي في إطار الاسناد المدني للمستشفى حيث قامت الوحدة الطبية بحملة نظافة واصحاح بيئة داخل المستشفى بالاضافة لمساهمتها في توفير اسطونات الأكسجين .